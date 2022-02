Il volto nuovo della, e probabilmente più atteso, è quello di Stefano. Il centrocampista exdoveva arrivare a Genova prima del ritiro della Nazionale, ma un suo gol in Coppa Italia con i nerazzurri sembrava aver complicato la vicenda. Per Sensi, invece, non è mai stato così: “, avevo già deciso di venire e sono felice. L'Inter è stata casa, sia chiaro, ho lasciato solo compagni amici e una società grandiosa, ma avevo già scelto e un gol, anche se decisivo, non cambia le cose. Il gol all’Empoli non ha cambiato nulla. Sono entrato con l'Empoli e ho fatto quello che dovevo fare perché sono un professionista ed era mio dovere dare tutto ma, ripeto, non mi ha cambiato la voglia e la decisione" ha detto a Il Secolo XIX.Merito della scelta, in parte, spetta anche a Mancini: “Diciamo che il mister Mancini mi hama io già volevo fortemente venire qui per una questione di rilancio e di prestigio della società. Poi quando Mancini mi ha detto che facevo bene, proprio lui che qui ha scritto la storia, mi ha fatto piacere e dato appunto quella spinta ulteriore". La sua collocazione tattica non sarà un problema: “Io a centrocampo ho fatto un po' tutti i ruoli, ho parlato con mister Giampaolo ea ma io ho dato la disponibilità per fare tutti i ruoli che ho già fatto in carriera. Non è una frase fatta ma decide l'allenatore, io ho solo voglia di mettermi a disposizione e giocare. Sto molto bene, mi sento benissimo, negli ultimi due anni sapete che è stata molto dura convivere con tutti quegli infortuni ma devo dire che mi ha anche rinforzato, adesso sto benissimo e ho un approccio molto più attento alla prevenzione e al rinforzo fisico. Adesso ne vengo da mesi in cui, quindi sono pronto”.Le attese dei tifosi sono alte, ma Sensi non ci pensa: “Non mi sento l'eroe che è arrivato a salvare la situazione in tutta onestà. Cercherò di dare tutto quello che posso e affronteremo ogni partita col coltello tra i denti, questo sì”. Il nuovo numero 5 blucerchiato ricorda con affetto l’esperienza all’Inter: “, ovviamente ogni giocatore vorrebbe giocare sempre ma in un grande club c'è tanta concorrenza. Non giocare è brutto, infortunarsi ancora peggio, ma mi è aumentata l'esperienza, il capire come mi devo comportare per arrivare in forma alla domenica.. Essere alla Samp fino a giugno toglie stimoli? A me per niente. Non mi voglio porre alcun tipo di limite, darò il mio 100% per i compagni, per la squadra, per i tifosi. Sono arrivato in prestito secco ma non mi deve disincentivare, ci mancherebbe. Io sono mentalizzato sulla partita e su cosa devo fare, so bene che dobbiamo salvarci al più presto, è il nostro scudetto, al resto non penso.ora mi ha fatto piacere ritrovarlo. Mi ha spiegato le sue idee su fase di possesso e non possesso, credo chela sua idea di calcio sia quasi ideale per le mie caratteristiche”.Alla Samp troverà Candreva, conosciuto all’Inter: “Lui e Fabio li conoscevo già e sentirli prima di arrivare mi ha stimolato. Avendo compagni che già conosci è molto più facile inserirsi, per uno straniero che arriva non è altrettanto facile. Sul resto onestamente l', può esserci questo sole estivo o grandinare che per me non cambia nulla”