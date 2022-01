Dopo aver definito il prestito dall'Inter alla Sampdoria, Stefano Sensi ha rilasciato la prima intervista da giocatore blucerchiato: "Sono molto contento di essere qui, è una grande società con una grande storia. Non vedo l’ora di iniziare. Il gol in Coppa Italia è stato importante perché ha deciso la partita, però la mia idea è rimasta sempre la stessa: volevo venire qua per mettermi subito a disposizione della squadra e del mister. Mancini? Ci ho parlato prima del raduno in Nazionale e mi ha dato qualche consiglio. Anche lui credeva che la Samp sarebbe stata la miglior soluzione per me. Mi ha fatto piacere e le sue parole le ho apprezzate".



SAMP - "È una rampa di rilancio. Vengo da due anni difficili, ma ora sono qui. L'ultimo gol in campionato l’ho fatto a Marassi e spero di farne altri ma con la maglia della Sampdoria. Sono contento di aver trovato Giampaolo, la stima di un allenatore è importante per il giocatore. Mi piace molto il suo modo di pensare e giocare. Le mie caratteristiche credo che si avvicinano molto alle sue idee".



RINASCITA - "Sicuramente sono cresciuto, ho più esperienza. Poi ci sono tante dinamiche come il matrimonio e l’attesa di una bambina che mi dà uno stimolo in più. Ritrovo giocatori con cui ho già giocato come Candreva; ho parlato con lui prima di venire e mi ha dato una grande spinta per venire. Conoscere già giocatori ti permette di ambientarti meglio e prima".