Massimo Ferrero incontenibile. In televisione, il presidente blucerchiato si muove ormai come nel salotto di casa, figurarsi quando gli chiedono di discutere di Sampdoria. In diretta su Sportitalia, il numero uno di Corte Lambruschini ha toccato tutte le tematiche di mercato del club genovese, a partire dalle trattative di Majer e Berisha: "Per Majer non lo so, non ha più risposto. Quando ci sono troppe persone accanto lui, genitori, e vari procuratori, io preferisco lasciare stare. Berisha so che stiamo aspettando una risposta ma se non risponde pure lui, tanti saluti. Il mondo è pieno di giocatori. C’era un accordo con il Salisburgo ma non rispondono. I giocatori devono essere orgogliosi e felici di indossare la maglia più bella del mondo. Quando iniziano a tentennare io dico arrivederci a grazie. I giocatori devono essere contenti di venire alla Samp, altrimenti restino dove sono".



Sulla partenza di Viviano e il suo possibile sostituto: "Lui è un grande portiere al quale sono molto affezionato, ma ognuno va dove lo porta il cuore, nel suo caso tra Parma e Sporting. Perché se ne vuole andare? Chiedetelo a lui il motivo. Ricordiamoci che ci ha salvato una stagione parando diversi rigori ma ha finito un percorso nella Sampdoria. Tutte le decisioni finali dipendono, comunque, a me. Sicuramente prenderemo un portiere importante, ma nessuna scommessa".



"Sabatini? Gli ho prospettato un progetto importante di crescita, lui non ha guardato al denaro ma al progetto. Sarà il valore aggiunto. Ho bisogno di qualità non di quantità. All'Inter guadagnava 1 milione, alla Samp? Gli ho dato il mio cuore".



Interessano Ranocchia, Santon e Karamoh? "No. Io devo vendere all'Inter, non il contrario".



Chi vuole vendergli? "Gli ho già venduto Skriniar".



Eder e Zaza? "Niente di vero. Eder quando se ne è andato mi è dispiaciuto, ma non penso che possa tornare, sarebbe un errore".



Ha pensato di mettere una clausola su Giampaolo? "Un allenatore è diverso da un giocatore. Se un tecnico se ne vuole andare è perchè non ha più entusiasmo, quindi non ha senso trattenerlo. Giampaolo è una persona di parola e ha rispettato il contratto anche se lo hanno chiamato in tanti" riporta Sampdorianews.net.



Quagliarella? "Voci infondate. Non parte. Io di calcio non capisco niente - aggiunge Ferrero parlando delle sue qualità - mi affido ai miei collaboratori che sanno di calcio, oltre Sabatini, ci sono Romei e Osti. Pecini se ne è andato da un'altra parte ma lo aspetto perchè tornerà".



Diritti tv? "Meglio di cosi non si poteva fare".



Schick?: "E' un fuoriclasse. Il prossimo anno sorprenderà tutti. Rimasto male dal mancato accordo con la Juve l'estate scorsa? No, non sono rimasto deluso hanno deciso cosi, bisogna andare avanti".



La Samp può tornare in Champions?: "Sarebbe il mio sogno, ma mi accontenterei anche di una finale di Coppa Italia anche per regalare una soddisfazione ai tifosi blucerchiati"