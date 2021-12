Ieri, un po' a sorpresa, a Genova è rimbalzata l'indiscrezione di un Roberto D'Aversa in bilico. L'allenatore della Sampdoria, secondo le indiscrezioni raccontate dal Corriere dello Sport, potrebbe essere esonerato in caso di partita negativa con la Lazio e, nella settimana precedente al derby, potrebbe essere sostituito da Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa.



L'ex centrocampista di Lazio e Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione a Belgrado e sul suo futuro: La "​Stella Rossa è una macchina molto potente, ma dal consumo molto alto. Vorrei restare in questo club per sempre, tuttavia è inevitabile che andremo tutti per la nostra strada" ha dichiarato Stankovic "Media, management, tifosi, altri club… C’è molta pressione su di me e la sento. Si vede dai capelli che sto perdendo. Ho dovuto smettere di fumare, lo stavo facendo veramente troppo. I miei piani? cercherò di fare il tutto per tutto per alzare dei trofei a maggio…" riporta Il Secolo XIX.