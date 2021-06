Adesso, in casa Sampdoria sembra esserci Marco Giampaolo in vantaggio come allenatore per la stagione 2021/22. Ferrero sembra essersi convinto, e la concorrenza di D'Aversa pare ormai definitivamente superata.



Il Viperetta molto probabilmente secondo Il Secolo XIX incontrerà Giampaolo a inizio della prossima settimana, per mettere sul tavolo tutti gli argomenti e i nodi da trattare: la situazione è complessa, si dovrà analizzare la questione ingaggio, incentivo all’esodo del Torino, ma anche le richieste e garanzie di mercato che il tecnico vorrebbe.