La Sampdoria è sempre più vicina a piazzare un doppio colpo dal Milan. Dopo l'arrivo di Daniele Conti infatti i blucerchiati potrebbero puntellare ulteriormente la difesa grazie all'innesto di Matteo Gabbia. Il centrale rossonero è stato recentemente impiegato da Pioli a causa delle assenze nella retroguardia milanista, ma ora potrebbe lasciare il club e raggiungere Conti a Genova per trovare più spazio una volta finita l'emergenza.



Secondo Il Secolo XIX il Doria sarebbe vicinissimo ad ingaggiare il giocatore classe 1999, che avrebbe il compito di sostituire Colley e Yoshida, entrambi indisponibili per tutto gennaio, il primo a causa della Coppa d'Africa, il secondo invece per infortunio.