La Sampdoria continua a lavorare per Aleksander Dragovic della Stella Rossa. Il giocatore è una richiesta precisa di Stankovic, che gradirebbe accoglierlo a Marassi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, la trattativa ha subito un rallentamento, dovuto alla formula dell'accordo. I blucerchiati chiedono il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre la Stella Rossa vuole inserire l'obbligo di riscatto, per avere la certezza di monetizzare. Questo potrebbe rappresentare un problema, vista la situazione di incertezza economica in cui si trova attualmente la Sampdoria.