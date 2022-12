La Sampdoria ha individuato il rinforzo numero uno per la difesa: i blucerchiati sperano di riuscire a chiudere l'operazione che porterebbe a Genova il centrale di proprietà dello Stella Rossa Aleksandar Dragovic. Il difensore è un'esplicita richiesta di Stankovic, e ne giorni scorsi avrebbe confermato all'allenatore il suo desiderio di approdare a Bogliasco. Prima, però, occorre sciogliere alcuni nodi.



Il punto di caduta tra la Samp e la Stella Rossa è vicino, ma prima la società ligure dovrà concretizzare la cessione di Omar Colley. Da Corte Lambruschini infatti devono liberare un posto prima di poter chiudere per Dragovic, abbassando nel contempo il monte ingaggi. In quest'ottica, scrive La Gazzetta dello Sport, Colley è uno dei giocatori con salario maggiormente fuori dai parametri. La Samp dal canto suo spera che si faccia avanti per il gambiano qualche squadra di Premier League, dato che l'Inghilterra sembra essere attualmente in cima alla lista delle preferenze del giocatore.