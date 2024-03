Sampdoria, si ferma di nuovo Benedetti: quarto infortunio in stagione, ecco cosa ha

Laperde ancora un giocatore su cui il club blucerchiato puntava tantissimo, ossia Leonardo. Il centrocampista rientrato a Genova in estate dal Bari sta vivendo una stagione davvero travagliata dal punto di vista fisico, un po' come tutta la squadra. Il suo caso, però, è eclatante: l'anno scorso in biancorosso aveva disputato 37 partite senza nessun problema, in questa annata è fermo a quota 11 e, soprattutto, è arrivato alIl campionato si era aperto con l'operazione ad inizio settembre per la rimozione della cisti meniscale al ginocchio destro: L'intervento chirurgico lo ha costretto lontano dal campo per quasi quattro mesi. Da lì in poi sono cominciate le. Prima c'è stata la lesione di primo grado all'adduttore della coscia, che lo ha tenuto out per due turni di campionato. Al rientro Benedetti ha disputato due spezzoni di gara da venti minuti l'uno contro Brescia e Cosenza poi, a seguito del match con la Cremonese da titolare, ecco una nuova noia muscolare, questa volta più leggera, almeno sulla carta. Il muscolo interessato è stato il bicipite femorale, e il numero 80 doriano ha visto da casa Feralpi-Sampdoria e Sampdoria-Ascoli. Il centrocampista si era rivisto con il Bari, 17 minuti, sufficienti però per un nuovo stop.

Già la settimana scorsa Benedetti si era allenato a parte, a causa di un, ma erano state escluse lesioni: ieri invece è arrivata la doccia fredda. La nota ufficiale del club parla solo di un problema muscolare al polpaccio sinistro. Da quanto si apprende però dovrebbe trattarsi di una, quella che una volta veniva definita genericamente 'stiramento'. La tempistica dovrebbe essere di circa tre settimane ma, considerando anche la delicatezza del punto dell'infortunio, è più probabile attendersilontano dal terreno di gioco per la mezz'ala.