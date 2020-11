La notizia di queste ore da Bogliasco è che, durante l'allenamento di ieri, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella non ha lavorato con i compagni, ma ha svolto una seduta differenziata di scarico. Considerando che domani i blucerchiati affronteranno il Genoa nel derby di Coppa Italia, non si tratta sicuramente di una bella notizia.



Secondo Il Secolo XIX l'attaccante campano sarebbe alle prese con un fastidio muscolare alla coscia. Quagliarella quasi certamente non partirà titolare nel derby, il numero 27 doriano punta a tornare a disposizione per la trasferta di lunedì contro il Torino.