Uno degli obiettivi per l'attacco della Sampdoria è l'ex Torino Josip Brekalo, di proprietà però del Wolfsburg. L’esterno però è in scadenza di contratto con il club tedesco, che lo lascerebbe partire soltanto a titolo definitivo. Da Corte Lambruschini, però, hanno riallacciato i contatti con la Germania.



Gli ostacoli principali sono due: la Samp non deve fronteggiare il problema economico, ma anche quello della volontà del giocatore. Brekalo infatti non ha ancora dato l’assenso ai blucerchiati, fa sapere Sky Sport. Nel frattempo, il Doria mantiene vive le piste Biuk (che essendo nato nel 2002 non occuperebbe posti in lista) e Pussetto.