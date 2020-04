Niente Franco Vazquez per la Sampdoria? Così sembra, almeno dopo la secca frenata arrivata da Corte Lambruschini in merito alla possibile operazione, in seguito alle insistenti voci filtrate ieri dalla Spagna. Il club blucerchiato ritiene priva di senso l’operazione, dal momento che in rosa c’è già Gaston Ramirez, molto simile per qualità, valore e ingaggio a El Mudo. Anzi, considerando l’importanza assunta da Ramirez nella rosa di Ranieri, il Doria starebbe valutando con attenzione un’altra opzione.



Secondo Il Secolo XIX lo scenario più verosimile sarebbe che la Samp, nelle prossime settimane, si dedicasse a trovare un’intesa per il prolungamento del contratto di Ramirez, in scadenza nel 2021. La Samp dal mercato potrebbe se mai cercare un vice Ramirez, con qualità e caratteristiche opposte a quelle dell’ex Southampton. Occhi quindi su giovani o giovanissimi calciatori da valorizzare e lanciare nel mondo del calcio, anche se un profilo del genere la società blucerchiata potrebbe già averlo in casa. Si tratta di Felice D’Amico, classe 2000 esploso nella Primavera e prelevato la scorsa estate dall’Inter.