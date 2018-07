La Sampdoria non ha mollato la pista Pedro Obiang: il centrocampista del West Ham in questo momento è la prima scelta per sostituire Torreria, e da Genova hanno deciso di tentare l'affondo per il calciatore classe 1992 cresciuto proprio nelle giovanili blucerchiate. Rispetto a ieri, però, qualcosa sembra essersi mosso sul fronte West Ham.



Innanzitutto vanno registrate le parole dell'allenatore degli Hammers Pellegrini, che ha aperto ad una possibile cessione di Pedro: "Se andrà via, dovremo sostituirlo" ha commentato l'allenatore. Una frase scontata, che però svela un particolare importante: il manager della squadra londinese è a conoscenza della trattativa. Tocca alla Samp adesso la prossima mossa, che dovrà arrivare in fretta considerando anche che il mercato inglese chiude presto (il 9 agosto). Per Obiang risultano interessamenti anche dalla Liga, in particolare dal Villareal e dal Siviglia, ma da Corte Lambruschini si fanno forti della volontà del giocatore, molto legato a Genova e all'ambiente doriano.



Stando a Il Secolo XIX per convincere il West Ham dovrebbero essere sufficienti circa 12 milioni, forse anche una cifra leggermente inferiore inserendo una percentuale sulla futura rivendita. A quel punto poi la palla passerà a Obiang, che sembra disposto ad accettare una riduzione dell'ingaggio pur di tornare a vestire il blucerchiato.