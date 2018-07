Trattative concrete non ce ne sono ancora state, ma il gradimento per il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet rimane sempre piuttosto alto. Il belga, accostato nel corso dell'estate a tutti i top club della Serie A, dalla Juventus all'Inter passando per Roma, Lazio e Napoli, attualmente veste ancora il blucerchiato. E la volontà del presidente Ferrero, ribadita in ogni intervista, è sempre piuttosto chiara: "Voglio tenerlo", ha ripetuto più volte il patron doriano parlando del talento classe 1994.



La situazione però è leggermente più complessa. Intanto perchè nel contratto di Praet esiste una clausola da 26 milioni, che però sarà valida soltanto sino alla prima settimana di agosto. Una volta trascorso tale limite temporale, bisognerà intavolare una normale trattativa con il club blucerchiato. Oltretutto, la clausola va pagata in un'unica soluzione, in caso contrario la Samp sarà libera di contrattare, un po' come fatto la scorsa estate con Schick. Le richieste di Corte Lambruschini per Praet sono sempre state chiare: servono 30 milioni in due anni, oppure 25 cash per convincere Ferrero.



Il mercato che potrebbe preoccupare maggiormente i tifosi della Samp è quello inglese. Oltremanica la finestra utile per i trasferimenti terminerà il 9 agosto, e nei prossimi giorni molte società di Premier sferreranno le ultime offensive. Praet in Inghilterra ha numerosi estimatori. Lo ha seguito a lungo il Newcastle, ma si sono interessati a lui nel corso dell'estate anche l'Arsenal e il West Ham - con cui la Sampdoria ha già aperto due canali importanti grazie alle operazioni Torreira e Obiang - e pure l'Everton. Attenzione anche alla Spagna: l'ex Anderlecht era entrato nel mirino del Siviglia già prima che si accordasse con la Samp, e negli ultimi tempi era stato accostato pure all'Atletico Madrid.