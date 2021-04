Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby è diventato un insostituibile di Claudio Ranieri da quando l'allenatore blucerchiato si è seduto sulla panchina del club genovese. Il centrocampista norvegese piace molto al mister per la sua duttilità e la corsa continua: le qualità da classico mediano sono preziosissime per una formazione come quella genovese.



Secondo La Repubblica il dinamismo di Thorsby e il suo ampio impiego hanno smosso il mercato per il giocatore. Parecchie società europee infatti si sarebbero mosse per l'ex Heerenveen, che potrebbe diventare un vero e proprio uomo mercaot in estate. Nonostante ciò però il calciatore classe 1996 sarebbe destinato alla permanenza a Genova. La Samp infatti non vorrebbe cederlo, specialmente in caso di riconferma di Ranieri sulla panchina blucerchiata.