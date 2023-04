Come noto, da qualche tempo la Sampdoria è immersa nella procedura di composizione negoziata, e il board blucerchiato è affiancato dall'avvocato Eugenio Bissocoli, professionista nominato dalla Camera di Commercio. La composizione negoziata però potrebbe anche essere interrotta.



Come riporta La Repubblica, Bissocoli potrebbe decidere di chiudere anticipatamente l’iter di contrattazione con i debitori per la ristrutturazione del debito. L’esperto secondo il quotidiano potrebbe scegliere di terminare la composizione negoziata anticipatamente, se messo di fronte all’impossibilità di saldare la maxi-rata con il Fisco in scadenza il 28 aprile. In caso la Samp dovesse saltare la rata, perderebbe il diritto al pagamento dilazionato e dovrebbe saldare tutto l'importo, pari a 25 milioni, in un'unica soluzione.