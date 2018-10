Il matrimonio tra Marco Giampaolo e la Sampdoria funziona. A testimoniarlo ci sono i numeri di questa squadra che da anni vola in campionato valorizzando calciatori a raffica. Ecco perchè l'unione tra Massimo Ferrero e il suo allenatore sembra destinata a proseguire ancora a lungo.



Giampaolo ha un contratto sino al 2020, ed ha sempre detto di trovarsi benissimo a Genova, sponda blucerchiata. Ovviamente però dopo le voci sull'interessamento del Napoli nella scorsa estate, la società di Corte Lambruschini si è resa conto di quanto possa essere appetibile il mister per le varie squadre di Serie A. Ecco perchè secondo Tuttosport la dirigenza doriana starebbe valutando con il suo allenatore un ulteriore prolungamento. Con l'obiettivo dichiarato di proseguire insieme ancora a lungo, per un matrimonio che sta portando i suoi frutti sia per Giampaolo che per la Samp.