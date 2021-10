Insieme a Radu Dragusin, uno dei pochi giocatori della Sampdoria positivi durante la sfida con l'Atalanta è stato il difensore centrale Julian Chabot. Impiegato da D'Aversa per puntellare la retroguardia durante la complessa gara con i bergamaschi, il centrale tedesco non ha sfigurato.



Ora, per Chabot, potrebbe presentarsi una chance importante in vista della partita con il Torino. A propiziare l'occasione sono anche le condizioni di Omar Colley, decisamente non perfette. Il gambiano ha sostenuto due allenamenti differenziati la scorsa settimana, nei novanta minuti con l'Atalanta ha rimediato pure una botta al ginocchio e domenica, con il Torino, potrebbe riposare per lasciare il posto proprio a Chabot.