Poco fa, a Genova si era sparsa una notizia abbastanza clamorosa: l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero aveva disseminato alcuni indizi 'social' su un suo possibile arrivo a Marassi, per la partita tra i blucerchiati e l'Inter. La voce si è diffusa a macchia d'olio, mettendo subito in allarme i tifosi, memori anche dell'ultima comparsata del Viperetta allo stadio.



Poco dopo, il rumor è stato smentito. In realtà Ferrero, secondo fonti di polizia raccolte da Primocanale, sarebbe stato diretto in Versilia, per impegni di carattere personale. Non è dato sapere se la volontà dell'imprenditore romano fosse davvero quella di presenziare a Marassi, e sia stato poi convinto a desistere dal suo proposito, o se invece il viaggio fosse programmato in Toscana.