Scordare i vecchi amori spesso non è semplice. Non fa eccezione neppure la Sampdoria, che già da qualche sessione di mercato si è innamorata di Sebastian Driussi, attaccante argentino scuola River Plate. Il corteggiamento non è mai andato a buon fine, ma non è escluso che la passione non possa sbocciare nella prossima sessione invernale.



I blucerchiati alla ricerca di un attaccante avrebbero messo nuovamente nel mirino il giocatore oggi allo Zenit San Pietroburgo. E anche lo stesso Driussi sembrerebbe intenzionato a lasciare la Russia. Secondo Primocanale il centravanti, che ha già totalizzato 13 presenze condite da 4 gol e 7 assist in questa stagione, potrebbe approdare alla corte di Marco Giampaolo in prestito con diritto di riscatto a favore del club di Corte Lambruschini.