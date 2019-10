Claudio Ranieri ha deciso: in attesa delle formazioni ufficiali per Bologna-Sampdoria, che dovrebbero essere diramate a breve, si può provare a ipotizzare quello che sarà l'undici blucerchiato. Quasi certa l'idea di proseguire sul 4-4-2, accantonando momentaneamente il modulo con il rombo.Quindi davanti ad Audero consueta difesa con Bereszynski a destra, Murru a sinistra e Colley-Murillo centrali.



A centrocampo, sulla sinistra agirà Jankto con possibile asse centrale Bertolacci-Vieira (in ballottaggio con Ekdal). Sorpresa a destra: non andrebbe esclusa la possibilità di vedere Leris in campo dal primo minuto al posto di Depaoli. In avanti, decisioni sulla strada della continuità con Gabbiadini e Quagliarella.