L’eventuale ingresso di Keita potrebbe portare una situazione di esubero in attacco, dove i giocatori sarebbero cinque per due maglie. La Sampdoria potrebbe così prendere in considerazione una cessione, a titolo temporaneo o definitivo, di Antonino La Gumina, che però ha una complessa situazione contrattuale da sbrogliare.



Il giocatore tecnicamente è ancora in prestito dall’Empoli alla Samp, che dovrà riscattarlo obbligatoriamente a giugno 2021. La società genovese starebbe così cercando di anticipare il suo riscatto già adesso, mantenendo il pagamento dei 6 milioni previsti per il suo cartellino nel 2021. La squadra toscana secondo Il Secolo XIX sarebbe d’accordo, ovviamente con l’obbligo di riscatto che diventerebbe automatico e non legato al primo punto in campionato conquistato a febbraio 2021. A quel punto, la Samp potrebbe girarlo ad un’altra squadra. Recentemente lo avrebbe chiesto il Crotone.