La Sampdoria è alle prese con alcune valutazioni di carattere tecnico in merito a due giocatori infortunati, ma diametralmente opposti. Si tratta del centrocampista inglese Ronaldo Vieira e dell’esterno Mikkel Damsgaard. Il primo in estate era stato praticamente ceduto allo Sheffield, ma non aveva passato le visite mediche. Sino ad oggi il giocatore ha quasi sempre lavorato a parte, e ora il Doria dovrà decidere il da farsi. Probabile una sua partenza a stretto giro di posta.



Situazione per certi versi simile anche per Damsgaard. Il gioiellino danese veniva considerata la prossima, cruciale plusvalenza per Corte Lambruschini, ma il lungo infortunio ancora non ha tempi di recupero precisi. Damsgaard è tornato a curarsi in Danimarca, il suo rientro è atteso per fine gennaio-inizio febbraio, ma il Doria potrebbe valutare l’innesto di un’ala per il 4-4-2 di D’Aversa.