La condizione cresce, la smania di tornare in campo pure: sino a oggi Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria acquistato in estate su precisa indicazione di Claudio Ranieri, non è ancora partito titolare in questa Serie A. Per il portoghese ci sono stati soltanto alcuni scampoli di partita, nulla che potesse però provare il suo valore. Silva oltretutto è fermo dallo scorso febbraio, quindi era indietro rispetto alla condizione fisica dei compagni.



Nel corso di questa settimana, scrive Il Secolo XIX, il numero 5 blucerchiato ha lavorato per raggiungere una condizione pari a quella degli altri giocatori, e sembra esserci riuscito, tanto è vero che Ranieri pare intenzionato a lanciarlo nella mischia da titolare già contro il Bologna. La coppia centrale doriana, formata dal duo Ekdal-Thorsby, sembra intoccabile ma gli impegni con le nazionali dei due scandinavi (torneranno tra oggi e domani) dovrebbe spalancare le porte a Silva.