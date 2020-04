Non ci sono soltanto i nomi esotici per il mercato della Sampdoria. Il club blucerchiato ha gli occhi puntati anche sulla Serie A, e sui possibili innesti tra porta e attacco. Due sono i profili maggiormente accostati a Corte Lambruschini in questi giorni: si tratta dell'estremo difensore Marco Silvestri, e del centravanti Ernesto Torregrossa.



Silvestri è un portiere di proprietà del Verona. Ha 29 anni, una buona esperienza e in questo campionato si è messo in mostra con la maglia gialloblù, ​fornendo buone prestazioni tanto da meritarsi anche lo sguardo dell'Inter. Silvestri, classe 1991, si è formato in Inghilterra, perchè Cellino dopo la comune esperienza al Cagliari aveva deciso di portarlo al Leeds. Dopo un paio di buone stagioni ad alto livello, il Verona aveva deciso di riportarlo in Italia e ora Silvestri sarebbe finito nel mirino della Samp.



Torregrossa invece gioca nel Brescia, ha 27 anni e una grande esperienza tra Lega Pro e Serie B. Il suo impatto con la Serie A però era stato molto positivo, e secondo Il Secolo XIX interesserebbe alla Samp per la sua completezza e la sua capacità di fare reparto 'da solo'. Il giocatore ha totalizzato sino ad oggi 13 presenze e 4 gol in questa Serie A, e addirittura si parlava di un interessamento di Mancini in vista di una possibile convocazione azzurra.