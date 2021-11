Il rientro del giovane centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard potrebbe essere posticipato rispetto alle previsioni, piuttosto ottimistiche, fatte trapelare alcune settimane fa. ​Il giocatore sta facendo fisioterapia e terapie, la speranza dei tifosi era quella di recuperare il giocatore per le partite del 19 e 22 dicembre, contro Venezia e Roma, ma la realtà sarà diversa.



Secondo Il Secolo XIX i miglioramenti ci sono stati, ma la Sampdoria non vuole affrettare i tempi e, in accordo con lo staff sanitario, opterà per un recupero lento e graduale, senza rischiare recidive. Il rientro quindi è previsto a questo punto per il 2022.