Tra smentite, conferme parziali e indiscrezioni sempre più insistenti, la trattativa per la possibile cessione della Sampdoria prosegue. Secondo quanto riferisce Ansa, è slittato l'incontro che avrebbe dovuto esserci oggi tra i dirigenti del club blucerchiato e i rappresentati del fondo statunitense York Capital, presieduto da Jamie Dinan. Nell'operazione è coinvolto anche l'ex attaccante del Doria Gianluca Vialli, che al momento svolge un ruolo da intermediario ma che, in caso di passaggio di proprietà, potrebbe essere nominato presidente del club.



In attesa di fissare un nuovo incontro tra le parti, secondo quanto trapela una prima proposta da circa 100 milioni di euro sarebbe stata inoltrata all'attuale patron della Sampdoria Massimo Ferrero, che alla stampa ha in un primo momento chiuso alla cessione, salvo poi aprire un piccolo spiraglio di fronte alle cifre che hanno cominciato a circolare. L'imprenditore romano è alla guida della società dal giugno 2014, quando la rilevò da Edoardo Garrone.