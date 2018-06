Nonostante le difficoltà nelle trattative per Lovro Majer e Valon Berisha, lacontinua a sondare il terreno su varie piste per il mercato estivo. I blucerchiati sono chiamati alla sostituzione di Lucas Torreira, e per farlo dalle parti di Corte Lambruschini c'è un sogno ben preciso. Si tratta di Leandro, regista argentino delloL'idea, però, è qualcosa in più di una semplice suggestione. La Samp accoglierebbe a braccia aperte il calciatore 1994, richiesto espressamente dal tecnico. E pure. Oltretutto, la Sampdoria ha da poco ufficializzato l'arrivo di Walter Sabatini come responsabile dell'Area Tecnica , e non bisogna dimenticare che fu proprio l'allora direttore sportivo della Roma ad insistere per portare in Italia quello che all'epoca era soltanto un talento in rampa di lancio del Boca Juniors.Ovviamente la trattativa per Paredes presenta numerose difficoltà. La principale riguarda l'aspetto, ma non quello tra club. La distanza tra domanda e offerta infatti non sembrerebbe incolmabile. Lo Zenit chiede poco più di 20 milioni, anche perchè l'ex giallorosso starebbe facendo pressioni per lasciare la Russia dopo solo una stagione, con l'obiettivo di tornare in Serie A, mentre la Samp si spingerebbe - compresi i bonus - a. L'accordo in sostanza potrebbe non essere così lontano.- Ci sarà invece da lavorare per quanto riguarda l'ingaggio di Paredes. Attualmente è questo l'ostacolo maggiore nella trattativa, perchè lo stipendio è decisamente fuori daiblucerchiati. Servirà uno sforzo da parte del giocatore e del suo entourage, ma. In una trattativa del genere, sono più che dettagli.