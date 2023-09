Una settimana fa, quando ho difeso Stankovic dopo il Pisa, non tutti erano contenti della mia presa di posizione. Sette giorni dopo, vedo foto del portiere serbo ovunque, e commenti tipo "Ho sempre detto che bisogna aspettarlo, il ragazzo ha qualità e si vede". Da parte mia, ripropongo pari pari il commento fatto giovedì, nell'ultimo Sampmania: "Avevo difeso il portiere serbo dopo il Pisa, e credo ancora che sarebbe sbagliato crocifiggerlo in maniera troppo dura adesso. Intanto giocherà lui, ancora per un bel po’ di partite, per un sacco di motivi non necessariamente di campo. Mettetevelo in testa.dovute all’emozione e alla poca esperienza".Ecco, il concetto credo vada ripreso uguale e identico oggi:, migliore in campo per distacco. Il gol preso a Marassi con il Venezia aveva evidenziato una carenza tecnica, le parete di ieri hanno messo in mostra quelli che sono invece i punti di forza del giovane calciatore. Ne sono felice, perché la Sampdoria ha un disperato bisogno di certezze.un ragazzo che una settimana fa era bistrattato, e ora viene dipinto come il nuovo Buffon. Una cosa però va detta: bravo, ha avuto una gran personalità, non era facile giocare così dopo due papere simili.La Sampdoria un colpaccio, possiamo dirlo senza paura di sbagliare, lo ha fatto con il baby spagnolo che, anche ieri, ha brillato di luce propria.. Pirlo lo richiama spesso all'ordine, credo lo faccia per motivi simili (e per certi versi opposti) a quanto scrivo di Stankovic poco sopra. Anche Pedrola, come il portiere, non va gettato nella centrifuga. Sia il tecnico che pochi giorni fa Borini si sono premurati di tenerlo con i piedi per terra, richiamandolo all'ordine e all'etica del lavoro.A proposito di Borini, il gol di Pedrola è stato giustamente glorificato ovunque, ma la vera meraviglia, in quell'azione, è il tacco del numero 16. Non so come abbia fatto aHo visto e rivisto l'azione,Il movimento di Pedrola è eccellente, ma Borini si prende il rischio di una giocata di tacco dentro l'area, con la possibilità di sciupare un'azione potenzialmente clamorosa, e fa la cosa più giusta possibile, nella maniera più estetica possibile. Evidentemente, era un movimentoda Pirlo in allenamento. Il centravanti che si allarga, l'esterno che va dentro e il probabile inserimento di un compagno alle sue spalle, tutto in sincrono,Bravi tutti.Nel complesso, è stata una Samp molto brutta per 45 minuti - il gol nel primo tempo è agghiacciante - e decisamente più in salute e in fiducia nella ripresa. Una Samp, insomma, simile a quella delle scorse giornate, con pregi e difetti ma con un'idea di gioco che si inizia a vedere, e con. La strada e lunga, lunghissima, lo sappiamo tutti. Ma il mattoncino di Cremona fa ben sperare, almeno sotto alcuni aspetti. Speriamo di posizionare qualche altro tassello in casa, magari con il Cittadella, dopo aver messo ulteriori dodici giorni di lavoro nelle gambe e nella testa dei ragazzi di Pirlo. Ce lo meriteremmo anche.