Marco Giampaolo ha definito il Parma "Una gran rottura". Ed effettivamente i gialloblù sono una squadra ostica, anche se il tecnico degli emiliani D'Aversa dovrà fare a meno di Gervinho e Grassi. La Sampdoria però vuole vincere, "Per mettersi lì, appollaiati" ha aggiunto l'allenatore blucerchiato. Per farlo il Doria è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.



Ci sono i consueti ballottaggi che coinvolgono il centro della difesa, la trequarti e l'attacco. Al centro della difesa, Colley-Tonelli vede le stesse possibilità sia per il centrale italiano che per quello gambiano. Sulla trequarti dubbio tra Ramirez e Saponara, con l'uruguaiano leggermente in vantaggio sul protagonista dell'Olimpico. In attacco invece Defrel partirà probabilmente titolare, anche se l'attaccante francese è stato insidiato da Caprari.



Per quanto riguarda le certezze invece, sicuro di un posto Jacopo Sala, caricato dalle parole del mister alla vigilia, mentre a sinistra ci sarà Murru. Centrale Andersen, mentre a centrocampo Giampaolo riproporrà il consueto terzetto composto da Linetty, Praet e Ekdal, che ha vinto il ballottaggio con Vieira. In avanti ovviamente confermatissimo Fabio Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.