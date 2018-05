Soltanto due stagioni fa, Alberto Grassi veniva considerato uno dei centrocampisti più promettenti dell'intero panorama italiano. L'esplosione con la maglia dell'Atalanta aveva portato il giocatore classe 1995 alla ribalta, tanto che il Napoli se lo era assicurato a gennaio 2016. Con la maglia azzurra però Grassi non ha mai giocato e successivamente ha iniziato il suo peregrinaggio in prestito: Atalanta nel 2016-2017, poi in questo campionato la nuova avventura alla Spal. E a Ferrara il centrocampista è tornato sui livelli di rendimento che lo avevano fatto apprezzare agli inizi della sua carriera.



Ora per Grassi secondo alfredopedulla.com andrebbero registrati i primi sondaggi della Sampdoria, pronta a sfidare il Sassuolo e pure il Milan. Nelle ultime ore però sarebbe il Torino il club in vantaggio sugli altri per assicurarsi Grassi, anche se l'interesse doriano resta vivo. Il profilo dell'ex nerazzurro è uno di quelli che il club di Corte Lambruschini segue con attenzione, specialmente in caso di partenze eccellenti nel reparto mediano di mister Giampaolo.