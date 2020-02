Nonostante i problemi legati alle questioni societarie, e le vicende di campo che complicano i piani, la Sampdoria ragiona anche sul mercato in vista di giugno. Gli occhi degli scout blucerchiati in questo momento sono puntati in particolare sui giovani, come ad esempio Jacopo Segre, centrocampista classe 1997 prestato dal Torino al Chievo Verona.



In Serie B Segre si è messo in mostra diventando un titolarissimo del centrocampo gialloblù: parecchie società lo monitorano, e la Samp in particolare avrebbe anche già effettuato un sondaggio per il calciatore. A complicare i piani blucerchiati, però, c'è il Torino, che si è garantito il diritto di contro-riscatto per il giocatore cresciuto nelle giovanili granata. La dirigenza piemontese secondo Toronews.it starebbe già pensando di riportarlo alla base a giugno, per metterlo a disposizione del futuro allenatore granata nella stagione 2020-2021.