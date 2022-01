Uno dei nomi circolati in queste ore per rinforzare il centrocampo della Sampdoria è quello del regista Stefano Sensi, di proprietà dell'Inter ma poco impiegato dai nerazzurri. Il club blucerchiato avrebbe anche effettuato un sondaggio con il giocatore e la società, ma il calciatore non sembrerebbe entusiasta della destinazione genovese.



Secondo il Corriere dello Sport Sensi preferirebbe, rispetto alla Samp, società con un sistema di gioco più adatto alle sue caratteristiche. In vantaggio ci sarebbero attualmente la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Sassuolo allenato da Dionisi, ex squadra del centrocampista classe 1995.