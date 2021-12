La Sampdoria ha sospeso la prevendita per la partita col Cagliari in programma il 6 gennaio allo stadio Ferraris dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% per contenere l'emergenza pandemica. Finora erano stati venduti circa 1000 biglietti, ora il club ha fermato la vendita per capire se il provvedimento riguarda il 50% complessivo della capienza dell'impianto oppure se il riferimento è quello del 50% a scacchiera e in quel caso sarebbero ridistribuiti i mille tifosi che avevano acquistato tagliando. Lo riporta l'Ansa.