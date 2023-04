Sampdoria-Spezia (sabato 22 aprile alle ore 20.45, in diretta streaming su Dazn e in tv su Sky Sport) è una gara valida per la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Diverse assenze per Stankovic, dallo squalificato Sabiri agli infortunati Audero, Conti, De Luca e Pussetto. Semplici ha confermato l'assenza di Zurkowski, oltre a quelle di Holm, Moutinho, Beck e Zovko.



PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris, Jesé; Gabbiadini.



SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastoni S.; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.