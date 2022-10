L'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic ha dichiarato dopo il pareggio sul campo del Bologna: "Arriviamo da un momento no e tutti volevamo fare risultato. Giocare bene e perdere non mi va, preferisco giocare male e fare punti perché sono quelli che ti salvano. Per prima cosa voglio organizzazione, ci dobbiamo allenare molto meglio per crescere sotto tutti i punti di vista. Ho fiducia in questo gruppo, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Ci saranno momenti brutti, ma non dobbiamo mollare. Vedo un po' di luce in fondo al tunnel, nel secondo tempo si è vista una reazione e sono molto fiducioso. Mi sento fortunato e privilegiato ad essere sulla panchina della Sampdoria in Serie A, mando un grandissimo abbraccio ai miei fratelli di mille battaglie Sinisa Mihajlovic e Thiago Motta".