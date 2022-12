Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato del prossimo mercato della Sampdoria: "Sì, mi aspetto qualcosa, anche se sono consapevole della situazione societaria. Di sicuro qualcuno arriverà anche in base a come vogliamo giocare. Quanti saranno uno, due o tre... non lo so. So che non possiamo comprare nessuno, ma solo degli scambi. Stiamo provando a fare un po' di nomi. Caputo ormai pensa al mercato, lo sappiamo, non abbiamo niente da nascondere". Il centravanti azzurro è ormai ad un passo dal tornare all'Empoli.