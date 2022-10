Queste le parole a Dazn di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria sulla Cremonese:



"Un'emozione completa. Sembra che abbiamo giocato in casa, con le tribune piene e il settore ospiti pieno e quella fiducia dal primo all'ultimo secondo. I ragazzi sono stati spettacolari. Adesso non mi interessa fare analisi, dovevamo vincere e abbiamo trovato il modo. La voglia, il sacrificio e anche la fortuna ti premiano".



CAMBI - "Non può essere delusione, è una grossa parola. Un giocatore può giocare bene e male. Hanno dato tutto. Si può sbagliare, io cercavo di trovare il modo di stare bene in campo. I ragazzi hanno dato tutto e io cercavo di metterli nelle condizioni fisiche, mentali e tattiche per resistere ed essere organizzati".



YEPES E VILLAR - "Non voglio dividere nessuno. Yepes è partito alla grande ma ho avuto risposte positive in generale da chi è entrato".



AUDERO E GABBIADINI - "Non ho dubbi, sono giocatori di valore calcistico e umano. Audero monumentale, è bello poter contare su uomini così forti e portieri straordinari".



CONTRO L'INTER - "No, non ci penso. Mi godo questa vittoria, alla prossima partita ci penseremo poi".