L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic non è spaventato dall'eventuale Serie B. Anzi, l'allenatore serbo vorrebbe ripartire da Genova e dai blucerchiati, a patto però di avere un cambio societario: "Ho cercato di dare tutto. Ho trovato un ambiente spettacolare. La tifoseria è un modello. Abbiamo un legame bello diretto, di tanta onestà" ha detto alla Bobo Tv. "Io penso davvero che non dipende dalla Serie A o dalla Serie B. Siamo in difficoltà. Se non cambia non vedo chi mi possa dire “si riparte da qua: accetti o non accetti?”. Poi dipende da me. Non è un fattore economico, io sono disposto a stare anche in Serie B. L’affetto della gente non ha prezzo".



E sul futuro? Stankovic è pronto a vendere cara la pelle: "Possiamo poi andare nei dettagli: sono adatto io a guidare la Sampdoria per risalire? Per adesso non posso farmi tanti film. Tiriamo fino alla fine. Diamo tutto perché ora ci arriva un filotto di tante partite in cui ce la possiamo giocare. Io sono disposto a restare ma se non ci si muove da questo punto sarà difficile. Per prima cosa dobbiamo pensare alla Sampdoria come club".