Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Inter:



"Nelle ultime partite abbiamo lasciato tantissimo in giro, dopo Monza ero distrutto e mi dispiace non aver parlato. Oggi invece abbiamo avuto qualche episodio a favore contro una squadra che ha una rosa spettacolare, dal vivo fanno ancora più paura. Noi abbiamo calcolato i rischi, forti del nostro pubblico. Dovevamo tirare molto di più, io quando giocavo dai 20 metri non esisteva mamma né papà, tiravo e i miei compagni si fidavano".



MISSIONE POSSIBILE - "Un giorno non voglio pentirmi di non aver dato tutto, ogni partita ha una storia diversa. Basterà? Non lo so, ma con questo atteggiamento ci possiamo credere, sappiamo soffrire, riconosciamo i nostri limiti, siamo umili".



GABBIADINI - "E' in un buon momento, i miei giocatori offensivi lavorano molto per essere tutti quanti insieme in campo. Parlo di Manolo, di Lammers, di Cuisance, di Sabiri..."



ATTEGGIAMENTO - "Cerco di mettere i miei ragazzi in condizione di dare tutto. Loro mi chiedono di proseguire la crescita. Amione ha fatto una grandissima partita, Zanoli e Paoletti promettono e hanno grande coraggio. Io dico loro che la carriera di un calciatore è molto breve, ed essere nervosi e sprecare il tempo che Dio ci ha dato è stupido. Fuori dal campo possiamo cambiare poco, la nostra risposta deve essere dentro il campo".