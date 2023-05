La quiete dopo la tempesta. Dejan Stankovic è tornato sui suoi passi e ha deciso di restare alla Sampdoria fino al termine della stagione. Dopo il confronto tra le parti il giorno dopo la pesante sconfitta 5-0 contro la Fiorentina, la società blucerchiata e l’allenatore serbo hanno deciso di comune accordo di proseguire insieme, provando fino all’ultimo a conquistare una salvezza difficile, ma aritmeticamente ancora possibile.



DIETROFRONT - Nonostante la retrocessione in Serie B molto vicina, Stankovic aveva chiesto alla squadra di giocare con orgoglio senza mollare per onorare la maglia blucerchiata. Ieri, dopo la gara con la Fiorentina, avrebbe già espresso la volontà di dimettersi per poi cambiare idea questo pomeriggio. Subentrato a Marco Giampaolo ad inizio ottobre l'ex guida della Stella Rossa aveva firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.