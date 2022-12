Domani, al termine dell’allenamento mattutino della Sampdoria, Dejan Stankovic e il suo vice Nenad Sakic partiranno da Antalya per Istanbul e poi per Roma, dove lunedì presenzieranno ai funerali dell’amico fraterno e collega Sinisa Mihajlovic. Per tale motivo è stata posticipato a martedì 20 dicembre il test amichevole con i tedeschi della Dynamo Dresden.