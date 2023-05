Intervistato da Sky Sport a margine della partita,, ha parlato così dopo la sconfitta dellacontro ila San Siro: "In questa storia siamo tutti insieme. tutti sanno cosa stiamo passando. Siamo tutti insieme, non vedo perché non debba abbracciare i miei. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Dopo l'1-1 eravamo arrabbiati e abbiamo preso gol molto presto. Il Milan è forte tecnicamente e tatticamente. Il gol di Quagliarella da quarantenne? Fabio ha dimostrato in tutti questi mesi una grande dedizione al lavoro. Ci siamo incrociati tante volte da calciatori. Dal suo essere giocatore devono imparare in tanti. Sono contento perché ha scelto uno stadio bello in cui segnare un gol".i: "Ho visto dei progressi in Italia, ma dobbiamo anche essere realisti. Se vuoi vincere su vari fronti, far crescere un giovane se non è un fuoriclasse è difficile, perché devo avere pazienza, deve poter sbagliare e si deve allenare. Io ho utilizzato i giovani, ma c'è troppo gap tra Primavera e prima squadra. I ragazzi che valgono in Italia ci sono e faranno la loro strada. In Italia se si facessero le secondo squadre, sarebbe perfetto.: "È difficile, si va avanti giorno dopo giorno. Questi ragazzi hanno dato tanto e io non posso arrabbiarmi con loro. Sono professionisti e hanno dato il massimo. Queste sono domande sono da fare a qualcun altro".: "Se tornassi indietro accetterei di nuovo. Alla Stella Rossa vincevo spesso, qui ogni tanto. Io sono giovane come allenatore e non sono spaventato per il mio futuro. Posso accettare qualsiasi sfida, non ho paura di non avere successo. Se nel futuro mi siedo al tavolo con qualcuno che parlerà di me e della Sampdoria, io sarò felice, perché saprò che la Sampdoria è salva. poi se ci sarà Stankovic, o un altro, pazienza".