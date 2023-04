Pietro Vierchowod, ex giocatore della Sampdoria, ha fatto il punto sul club blucerchiato a Telenord.



"La salvezza dipende esclusivamente dallo Spezia che ha 25 punti. Io ho fatto i miei calcoli, se lo Spezia dovesse vincere 3-4 partite ci sarebbe poco da fare. La Sampdoria, a quel punto, dovrebbe vincerne 7 su 10 per salvarsi. La speranza c’è sempre, ma è molto difficile. Il campionato non l’hai buttato via adesso, ma prima quando hai perso in casa con il Lecce ed il Monza. Non dipende più dalla Sampdoria, ma esclusivamente dallo Spezia".



"Stankovic? Io non l’avrei preso perché ci volevano due mesi affinché capisse fino in fondo il campionato, poi abbiamo visto la media punti e ha fatto peggio di Giampaolo. Soprattutto non c’è stata nessuna svolta, io l’avrei cambiato due mesi fa perché i risultati non sono mai venuti. So che è brutto cambiare 2-3 allenatori, ma per salvarmi avrei fatto anche quel cambio. Cosa ha dato alla squadra? La squadra può anche aver giocato bene, ma a me non interessa, io mi voglio salvare anche giocando male e facendo punti".