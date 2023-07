La Sampdoria ha praticamente perfezionato la prima operazione in fase difensiva. I blucerchiati erano alla ricerca di un centrale da affidare a Pirlo, e lo hanno trovato in Gian Marco Ferrari. Il giocatore del Sassuolo è ormai virtualmente un nuovo rinforzo della squadra genovese, a breve arriveranno anche le firme.



Ferrari è atteso questa sera a Genova. Domattina invece andrà a sostenere le visite mediche in una struttura genovese, e in seguito siglerà il triennale con i blucerchiati. Poi salirà a Bogliasco per lavorare con Pirlo.