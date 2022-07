In casa Sampdoria, c'è una questione di mercato molto delicata da sviluppare con attenzione. La questione riguarda il centrocampista blucerchiato Morten Thorsby, molto chiacchierato tra i nomi in uscita. Il mediano viene seguito da varie squadre, e qualche giorno fa il Doria aveva trovato l'accordo con la Salernitana per il trasferimento del classe 1996 all'Arechi per 6 milioni di euro. Thorsby, però, ha rifiutato. Ciò avrebbe innervosito Corte Lambruschini, ma la vicenda non sarebbe finita qua.



Secondo Il Secolo XIX il padre e agente di Thorsby avrebbe intimato al club doriano di cedere il calciatore all'Union Berlin per 3,5 milioni di euro, invece che i 4 previsti inizialmente, in modo tale da aumentare anche l'ingaggio pattuito tra la squadra tedesca e l'ex Heerenveen. Stando al quotidiano, ciò avrebbe particolarmente innervosito la Samp, che sarebbe pronta anche a mettere fuori rosa il numero 2.