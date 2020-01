Omar Colley ieri ha giocato una partita sontuosa a Milano, contro il Milan, su un palcoscenico decisamente di prestigio. Oltretutto, il centrale della Sampdoria è sceso in campo davanti a parecchi sguardi interessati, perchè erano numerosi gli osservatori giunti a San Siro per monitorare il gambiano.



In particolare secondo Sampnews24.com al Meazza sarebbero arrivati due club di Premier League. A Milano sarebbero stati avvistati osservatori del Newcastle e del West Ham, mentre dall'Inghilterra trapela la voce anche di un interesse del Southampton per il giocatore classe 1992, che in estate sarà probabilmente al centro di un vero intrigo di mercato.