Milan Djuric, con 32 presenze e 12 gol in Serie B, è stato uno dei grandi protagonisti della stagione della Salernitana. La dirigenza campana è al lavoro per blindare il calciatore, che ha un contratto in scadenza tra due anni, portando il termine sino al 2024. Nel frattempo però piovono i sondaggi per l’attaccante. Si è parlato di Verona, e pure di Sampdoria per l’ex Cesena. Vittorio Sabbatini, il suo agente, ha confermato il gradimento per la piazza genovese: “Piace alla Samp? Diciamo che non dispiace. Ci sono alcuni sondaggi, ma nessuna trattativa ufficiale. Seguiranno sicuramente anche altre piste. Qualcuno ci ha chiamato per chiedere informazioni, ma la Salernitana e il ragazzo sono estremamente e unicamente concentrati sulla partita di venerdì (scorso, ndr).



“A Salerno sono un po' umorali: l'anno scorso era contestato, oggi è visto come un fenomeno” prosegue il procuratore. “Diciamo che sono per le vie di mezzo, ma è palese abbia fatto un grande campionato Ha altri due anni di contratto, si trova benissimo con la Salernitana e non ci sono problemi, Speriamo di fare l'incontro con la dirigenza il più tardi possibile: vorrà dire che la Salernitana sta proseguendo la sua marcia verso un grande sogno".