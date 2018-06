La Sampdoria rilancia. Dopo Majer, Ferrero saluta l’obiettivo Berisha (Salisburgo): "Aspetto da giorni una risposta. I giocatori devono essere orgogliosi di vestire la maglia più bella del mondo. Mi sono stufato". Il numero uno blucerchiato ora punta il talento dell’Udinese, Jankto. Per la trequarti piace Gerson (Roma), in mezzo l’obiettivo è Paredes (Zenit). Fatta per Viviano allo Sporting (oggi la firma) per 3 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in porta il favorito è Sportiello (Atalanta). Piacciono i giovani La Gumina (Palermo) e Cuello (Atletico Tucuman). In uscita Alvarez va all’Atlas, SIlvestre piace all'Atalanta.