I rapporti tra la Sampdoria e il Nordsjaelland sono piuttosto intensi, dopo l’affare concluso a gennaio e che porterà Mikkel Damsgaard in blucerchiato. Gli osservatori doriani, però, si erano accorti anche di un altro giocatore in forza ai danesi, ossia Mohamed Kudus. Centrocampista, classe 2000, il ghanese piace parecchio alla Samp, che però si trova a fronteggiare una concorrenza piuttosto agguerrita.



Lo stesso Kudus infatti avrebbe già dichiarato la sua preferenza nei confronti del Liverpool, altra società interessata alle sue prestazioni. I contatti con i Reds però attualmente non sarebbero ancora in fase avviata, e ciò lascia un piccolo margine di manovra alla Samp, che potrebbe tentare di inserirsi in una trattativa comunque molto complessa.